In Circoscrizione 2 c’è un terzo “fratello d’Italia”: è il consigliere Piero Ventre

Nuovo cambio di casacca in Circoscrizione 2. Il consigliere Piero Ventre ha lasciato il gruppo “Noi progettiamo per la 2” per aderire a Fratelli d’Italia che ora, con tre elementi, diventa il primo partito della minoranza. “Con grande convinzione comunico la mia entrata in Fratelli d’Italia, un passo importante per poter realizzare al meglio il mio impegno sul territorio - così Ventre -. Ho deciso di lasciare un gruppo misto di minoranza che, seppur stimolante, non soddisfaceva appieno la mia voglia di incisività e di azione concreta”.



Ventre lascia gli ormai ex colleghi Davide Schirru e Marco Rizzonato per unirsi a Vincenzo Macri e Domenico Angelino.

“In qualità di capogruppo - ha aggiunto Schirru -, auguro al collega Ventre di trovare finalmente il luogo in cui placare la sua sete di incisività e concretezza che ha sinora cercato nel suo lungo peregrinare fra i gruppi consiliari di maggioranza ed opposizione”.