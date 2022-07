Estate Ragazzi, Settimo Torinese celebra quattro settimane di attività con la festa interparrocchiale [FOTO]

Grande festa all'oratorio di Santa Maria, a Settimo Torinese: un modo per riunire le anime che in questo primo scampolo di estate hanno fatto compagnia ai ragazzi di tutte le età della città. Una Festa Interparrocchiale che ha riunito le quattro anime di queste settimane. "Festeggiamo il progetto dell'Estate ragazzi riunendo i quattro poli educativi che hanno animato l'Oratorio estivo in città nelle varie fasce d'età - dice Gianluca Spiga - : san Giuseppe, santa Maria, san Vincenzo e san Pietro, dalle prime elementari fino agli adolescenti".



Venerdì sera si è tenuto anche uno spettacolo teatrale in collaborazione con il Comune di Settimo. Gli iscritti sono stati quasi 800-850 e la rappresentanza dei ragazzi è stata forte: "E' stato bello accompagnarli in queste quattro settimane. E sabato mattina partono i campi delle medie. Ci sono decine e decine di volontari che hanno messo passione e tutto quello che hanno potuto".