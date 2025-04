Merca contraffatta al Balon: sequestrati 172 capi di abbigliamento

Vendeva capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti e di dubbia provenienza durante il famoso mercato del “Balon”. La Polizia Locale di Torino li ha individuati sequestrando la merce sabato 5 aprile, per un totale di 172 pezzi.

Di primo mattino, all’inizio delle vendite, gli agenti del Comando Porta Palazzo, mentre stavano svolgendo un servizio apposito di repressione dell’abusivismo commerciale, si sono avvicinati a un banco di vendita del noto mercato tematico.

Nelle vicinanze del banco hanno notato una quantità di borse semiaperte con capi di abbigliamento, accessori e scarpe riportanti noti marchi e non lontano hanno constatato la presenza di ulteriori pezzi in alcune valigie.

Sospettando un’attività di commercio non lecita, hanno quindi proceduto a segnalare il venditore di origine nordafricana all’Autorità Giudiziaria con una denuncia per commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.) e per ricettazione (art. 648 c.p.).

Nei prossimi giorni la polizia giudiziaria procederà alla perizia dei beni contraffatti e notizierà dei riscontri l’Autorità Giudiziaria.