Settimo Torinese si regala una nuova libreria: Mondadori apre in pieno centro

Taglio del nastro, a Settimo Torinese, per una nuova libreria a marchio Mondadori. Un'apertura che è avvenuta nelle scorse ore, alla presenza anche della sindaca Elena Piastra e che ha richiamato un buon numero di curiosi e di passanti, che da oggi avranno un punto di riferimento in più per la loro passione verso i libri (e dintorni).



La libreria si trova in centro città, in piazza San Pietro in Vincoli, occupa una superficie di 200 metri quadrati e potrà arrivare a proporre fino a 18mila volumi. "Siamo contentissimi - dicono i rappresentanti del Gruppo -. Come gruppo pensiamo che la città di Settimo possa dare tantissimo, così come la libreria darà tantissimo. La libreria deve rappresentare un centro culturale e sociale della città e sono sicuro che qui a Settimo farà benissimo".