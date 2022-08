Come realizzare un trucco per una cerimonia importante

L’invito ad un particolare evento può rappresentare il pretesto ideale per sfoggiare un abito nuovo o un trucco più elaborato e sofisticato. Scopriamo insieme a Idea Bellezza come realizzare un trucco impeccabile per una cerimonia importante.

Come realizzare un trucco per una cerimonia da giorno

Il make-up deve essere sempre adatto al momento in cui si svolge l’evento. Per una cerimonia da giorno, le parole chiave sono semplicità ed eleganza. Prima di realizzare il trucco, bisogna partire dall’analisi dell’outfit scelto e cercare di abbinare i colori dell’abbigliamento con quelli complementari della palette, in modo da esaltare ancor di più il proprio volto e le proprie caratteristiche. È fondamentale anche la scelta di sfumature cromatiche che si armonizzino con il sottotono della nostra pelle.

Il trucco giorno richiede una preparazione preliminare della pelle per aumentare la durata e la resistenza a giornate particolarmente calde. Dopo aver deterso accuratamente la pelle del nostro viso, utilizziamo una maschera idratante o energizzante per donare al volto il giusto sollievo e carica iniziale, dopodiché procediamo con la normale skincare routine, con un siero adatto al nostro tipo di pelle e una crema illuminante con fattore di protezione solare.

A questo punto, partiamo dalla base applicando un primer perfezionante, grazie al quale andremo a nascondere le discromie uniformando il colorito della pelle e consentendo al trucco di resistere per diverse ore, nonostante il caldo o altri fenomeni atmosferici, quali pioggia e vento. Dopo aver preparato la base, arriva il turno del fondotinta: il colore deve essere adatto a quello del nostro incarnato, tenendo in considerazione anche l’eventuale abbronzatura del volto. Se la cerimonia si svolge in estate e hai trascorso la giornata precedente al mare, scegli un fondotinta dalla tonalità più scura rispetto a quella che usi di solito. Nella zona delle occhiaie e nei punti in cui sentiamo la necessità di illuminare il volto, utilizziamo un correttore più chiaro del fondotinta, per poi fissare il tutto con un po’ di cipria o con lo spray fissante.

Passiamo poi al trucco occhi e alla palette di ombretti. Con l’aiuto della ruota dei colori, scegliamo la tinta complementare all’abito che indossiamo. Il colore va applicato nella sua tonalità più scura nell’angolo esterno dell’occhio, allungando lo sguardo. Nella piega dell’occhio andiamo invece ad applicare lo stesso colore in una tonalità più chiara, mentre al centro, utilizziamo un ombretto shimmer per aggiungere un tocco di luce al proprio sguardo. Sulla palpebra andiamo ad utilizzare una matita occhi che sfumiamo verso l’esterno con un pennellino ad angolo. All’interno dell’occhio utilizziamo due matite: color burro nella parte più interna, mentre verso l’esterno la classica nera che dona profondità e può essere abbinata a qualsiasi altro colore. Completiamo il trucco occhi con il mascara, per aprire lo sguardo e conferirgli il giusto grado di intensità. In questo modo avremo un trucco semplice, leggero e luminoso.

Per quanto riguarda il trucco labbra, optiamo per delle sfumature delicate adatte al giorno, come il rosa, il pesca o i vari nude. Il finish sarà matte o glossy a seconda delle proprie preferenze, ma si consiglia comunque di puntare su rossetti a lunga durata o no transfer, per evitare di ritoccare ogni volta il trucco.

Come realizzare un trucco per una cerimonia da sera

Per una cerimonia di sera, il trucco sarà sicuramente più accattivante. In questo caso, potrai sbizzarrirti con i colori e mettere da parte le tonalità più chiare. Anche qui occorre partire dalla base, andando a minimizzare le imperfezioni con un buon primer sul quale applicheremo un fondotinta dal finish luminoso che duri per tutta la serata. Largo spazio anche agli illuminanti e all’applicazione di ombretti scuri sulle palpebre, da abbinare a ombretti dorati e shimmer. A seconda del tipo di abito, possiamo scegliere un rossetto a lunga tenuta in varie sfumature di rosso, fucsia, magenta o lampone.