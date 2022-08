Aperta la call per "Spiragli", la stagione teatrale di Casa Fools

È aperta la call di Casa Fools per la stagione teatrale 22/23. C’è tempo fino al 14 settembre per inviare la propria candidatura per la prossima stagione “Spiragli” in scena presso il Teatro Vanchiglia di Torino (via Bava 39) da gennaio a maggio 2023.

Il titolo “Spiragli” è un richiamo a uno dei compiti essenziali del teatro: vedere chi siamo e chi stiamo diventando attraverso le spaccature che l’arte crea sul mondo. Un invito a considerare ciò che accade sul palco come una fessura fatta di poesia e bellezza da cui affacciarsi al futuro, un aiuto per fronteggiare il presente in questi tempi incerti e fragili.

Come partecipare

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di candidatura entro le ore 23:59 di domenica 14 settembre. La partecipazione non prevede quote di iscrizione. La call è rivolta ad artisti e compagnie di ogni età che operano nell’ambito dello spettacolo professionistico. Ogni nucleo artistico può partecipare con una sola proposta nell’ambito del teatro, della danza, del circo, della performance art, della musica e di tutte le arti performative nelle loro forme più ibride. Per poter partecipare è necessario avere un video integrale dello spettacolo che si propone.

La selezione

Gli spettacoli che formeranno la nuova stagione saranno scelti dal Collettivo Cartellone Condiviso, un gruppo di spettatori che selezionerà le opere per il prossimo anno. Il Collettivo è aperto a tutte e tutti, preferibilmente persone che non lavorano all’interno del mondo dello spettacolo. Obiettivo di questa scelta artistica è generare una programmazione teatrale “dal basso”, che individui cos’è urgente condividere in teatro, di cosa è necessario parlare, ridere, piangere o discutere.

Le compagnie che decidono di candidarsi devono assicurarsi che lo spettacolo sia adattabile agli spazi e alle condizioni tecniche del palco, qui la scheda tecnica del teatro. Tutti gli spettacoli selezionati avranno due repliche. Casa Fools offre supporto nella comunicazione dello spettacolo.

Gli spettacoli selezionati per la stagione Spiragli verranno comunicati entro novembre 2022.

Per maggiori informazioni scrivere a info@casafools.it