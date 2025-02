Vandalizzato il murales di Parco Dora sulla Juve: pesanti offese alle vittime dell'Heysel

Da sempre l'Italia del pallone è divisa tra juventini e antijuventini. Il secondo partito negli ultimi giorni ha avuto validi argomenti per prendere in giro la Vecchia Signora, dopo la figuraccia in Olanda che è costata l'eliminazione della squadra di Thiago Motta dalla Champions League.

Vandalizzato il murale di Parco Dora

Gli sfottò e l'ironia l'hanno fatta da padrone tra i social e nei vari gruppi whatsapp, ma fino a che non si supera il limite del buon gusto tutto va compreso e accettato. Quando invece si scende negli insulti più pesanti e, soprattutto, quando si diffama e si offende la memoria dei morti non c'è alcuna giustificazione.

Così, approfittando del favore delle tenebre, qualche buontempone (ma forse sarebbe il caso di usare un termine più forte ma maggiormente appropriato) ha pensato bene di andare a Parco Dora a vandalizzare il murale bianconero che riporta lo slogan diventato una sorta di mantra juventino: "Fino alla fine".

Offese e insulti per le vittime dell'Heysel

Gli insulti e le offese alle vittime dell'Heysel, una delle pagine più brutte della storia del calcio, fanno parte del bagaglio del peggior tifoso, al pari di quelli - juventini e non solo - che vilipendono la memoria dei caduti di Superga. Sarebbe ora che la maggioranza silenziosa e perbene prendesse le distanze in modo deciso e definitivo da episodi di questo genere.

Quanto accaduto a Parco Dora è stato denunciato dall’Associazione ‘Quelli di via Filadelfia’ attraverso Beppe Franzo: "Da sempre abituati al confronto tra uomini, restiamo basiti davanti alla viltà di tali gesti. Lasciamo in pace i morti".