Alta formazione, la Regione punta sul sistema ITS: 10 milioni di euro per rilanciare il lavoro

Dieci milioni di euro al sistema Its del Piemonte per il biennio 22/24: il bando, aperto da venerdì scorso fino al 20 settembre, conferma il pieno sostegno della Regione al modello, oggi un esempio in Italia. Un sistema in cui l’assessore al Lavoro Elena Chiorino crede fortemente proprio perché gli Its garantiscono occupazione ai giovani e competitività alle imprese. Nel 2020, le risorse dedicate erano praticamente la metà, poco meno di 6 milioni di euro: per l’assessore un incremento volutamente “ponderato” proprio per poter aprire più corsi, aumentare il numero dei ragazzi e tenere altissima la qualità.