L'area verde del Centro Civico della Circoscrizione 7 diventa il “Giardino dell'Accoglienza”

Importanti novità per il territorio della Circoscrizione 7 di Torino: la Commissione Toponomastica del Comune, infatti, ha approvato alcune denominazioni celebrando personalità e concetti significativi in luoghi altrettanto significativi per i cittadini.

Il “Giardino dell'Accoglienza”

Uno dei più importanti riguarda sicuramente il giardino del Centro Civico circoscrizionale, che verrà ufficialmente ribattezzato in “Giardino dell'Accoglienza” dopo il contest promosso dall'ente decentrato la scorsa primavera.

Il “Giardino Emanuela Loi”

L'area verde di via Antonio Cecchi angolo via Piossasco, invece, verrà intitolata all'agente di polizia Emanuela Loi, componente della scorta di Paolo Borsellino, uccisa nel 1992 insieme al magistrato e ad altri colleghi nell'attentato di via D'Amelio. L'ufficio ha quindi convalidato la proposta della Circoscrizione 7 su iniziativa dei consiglieri leghisti Daniela Rodia e Daniele Moiso.

Il “Giardino Luigia Viriglio”

Ma non finisce qui, perché a cambiare nome sarà anche il giardino di lungo Dora Savona all'altezza del civico 38/a, che su proposta dell'Associazione Toponomastica Femminile verrà intitolato a Luigia “Luisa” Viriglio, laureata in matematica nel 1904 e astronoma dell'Osservatorio di Pino Torinese.