A 40 anni dalla morte, omaggio cinematografico a Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il , poco dopo essere stato nominato prefetto di Palermo con l'incarico di contrastare Cosa nostra, il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa cadde vittima della strage di via Carini, dove persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo . A quarant'anni dalla morte, Torino rende omaggio a un importante servitore dello Stato attraverso un appuntamento speciale con la proiezione del film Generale – Rivivendo Carlo Alberto dalla Chiesa di Lorenzo Rossi Espagne realizzato in collaborazione con Dora Dalla Chiesa prodotto da Emma Film e Own Air . L'appuntamento è fissato per 3 settembre alle ore 21 presso Comala (C.so Ferrucci 65/A, Torino); l' ingresso è libero fino a esaurimento posti.