Da Spike Lee a Jacqueline Bisset: chi ci sarà oggi al 43° TFF

Dopo l'inaugurazione di ieri sera con tanto di sfilata vip sul red carpet del Teatro Regio, il Torino Film Festival entra oggi ufficialmente nel primo giorno della 43^ edizione.

Ospiti da non perdere questa prima giornata Spike Lee, Antonio Banderas, Sergio Castellitto, Daniel Brühl, Dolph Lundgren, Jacqueline Bisset, Claude Lelouch.



Ecco le proiezioni in cui sarà possibile incontrarli:

Cinema Massimo

SALA 1

17.15

HIGHEST 2 LOWEST

(Spike Lee, Usa/Giappone, 2025, DCP, 133’)

Sott. it.

Il film sarà presentato da Spike Lee



20.00

DOLOR Y GLORIA

(Pedro Almodóvar, Spagna/Francia, 2019, DCP, 113’)

Sott. it.

Il film sarà presentato da Antonio Banderas.



SALA 2

20.15

RUSSIAN ARK

(Arca russa, Aleksandr Sokurov, Russia/Germania/ Giappone/Canada/Finlandia/Danimarca, 2002, DCP, 99’)

Sott. it.

Il film sarà presentato da Aleksandr Sokurov.



22.30

UN HOMME ET UNE FEMME

(Un uomo, una donna, Claude Lelouch, Francia 1966, DCP, 102’)

Sott. it./Eng. sub.

Il film sarà presentato da Claude Lelouch.



SALA 3

18.15

THE LIFE AND TIMES OF JUDGE ROY BEAN

(L’uomo dai 7 capestri, John Huston, Usa, 1972, DCP, 120’)

Sott. it.

Il film sarà presentato da Federico Pontiggia.

Al termine, incontro con Jacqueline Bisset.

21.15

WHEN TIME RAN OUT…

(Ormai non c’è più scampo, James Goldstone, Usa, 1980, DCP, 121’)

Sott. it.

Il film sarà presentato da Jacqueline Bisset e Luigi Mascheroni.

Cinema Romano

SALA 2

14.15

ZORRO

(Sergio Castellitto, Italia, 2025, DCP, 90’)

Eng. sub.

Il film sarà presentato da Sergio Castellitto.



19.00

DOLPH: UNBREAKABLE

(Andrew Holmes, Canada, 2025, DCP, 78’

Sott. it./Eng. sub.

Il film sarà presentato da Dolph Lundgren.

21.45

RUSH

(Ron Howard, Uk/Usa, 2013, DCP, 123’)

Sott. it.

Il film sarà presentato da Daniel Brühl.









