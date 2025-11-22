 / Cultura e spettacoli

Spike Lee al 43° TFF spegne la polemica: “Nulla contro Sinner. Vorrei una sua racchetta per la mia collezione”

Il regista presenta il suo ultimo film al Torino Film Festival “Highest 2 Lowest”

Spike Lee al Torino Film Festival comincia con ironia e leggerezza: “Vorrei solo specificare una cosa, non ho nulla contro Sinner. Amo gli sport e non ho altro che amore nei suoi confronti. Colleziono molte racchette firmate e vorrei aggiungerne una con quella di Sinner. Quindi scrivetelo”. 

Il "caso" al Roland Garros

Il regista si riferisce a quando è stato ignorato dal tennista Jannik Sinner dopo una partita al Roland Garros in cui aveva tifato per l’avversario dell’italiano. “Sia Alcaraz che Sinner sono entrambi grandissimi tennisti”

Lee è stato premiato ieri da Antonio Banderas nella serata inaugurale al Teatro Regio con la Stella della Mole e oggi presenta il suo ultimo film “Highest 2 Lowest”. 

Chiara Gallo

