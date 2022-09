Difese immunitarie basse: cause e soluzioni migliori

Soprattutto in vista dell’arrivo del periodo invernale è normale iniziare a pensare sempre di più alle proprie difese immunitarie e a come proteggersi dai malanni di stagione. Infatti, con il cambiamento repentino delle temperature non è insolito che si inizino a presentare problematiche come: febbre, infiammazioni, dolori articolari, mal di gola, raffreddori.

Le difese immunitarie sono molto importanti per riuscire a contrastare efficacemente questi malanni. In quanto sono proprio queste a proteggere il nostro organismo dai patogeni esterni, ad eliminare le cellule vecchie e i globuli rossi non più utili, a difendere il nostro corpo.

Per riuscire al meglio in questo lavoro di protezione è necessario evitare però tutte quelle situazioni e cause che portano le difese immunitarie ad abbassarsi, lasciando così il via libera a tutti quei malanni che d’inverno ci portano spesso a dover stare a casa e soprattutto a non stare fisicamente al massimo. Ma vediamo insieme quali sono le cause e soluzioni migliori in caso di difese immunitarie basse!

Per riuscire infine, a migliorare il benessere del sistema immunitario è possibile trovare all’interno del volantino delle offerte in farmacia, tante soluzioni quali integratori studiati per venire in soccorso dell’organismo. In questo modo si aiuta il corpo a recepire meglio il cambio di stagione e contrastare in modo ottimale l’attacco di virus e di patogeni esterni.

Difese immunitarie più basse: le cause non patologiche

Naturalmente, noi facciamo riferimento a tutte quelle cause che non sono patologiche, in quanto esistono anche delle patologie che possono portare a un indebolimento del sistema immunitario. In questo secondo caso però, diagnosi, cause e rimedi devono essere forniti dal medico curante.

Per quanto riguarda le cause non patologiche, invece, queste possono interessare un’amplia platea di persone in quanto sono dovute da: uno stress eccessivo, dall’uso di antibiotici, dal cambio di stagione e dal freddo, da un’alimentazione sbagliata, carenze di vitamine e di Sali minerali.

A queste cause non patologiche spesso sono abbinati alcuni disturbi che vanno dall’ammalarsi di frequente con febbre, mal di gola e raffreddore fino a sintomi quali: dolori muscolari, mal di testa frequente, stanchezza, senso di debolezza, pelle disidratata e secca.

Ma vediamo insieme quali sono i rimedi migliori per riuscire a migliorare il sistema immunitario in vista del periodo invernale.

I principali rimedi per combattere le difese immunitarie basse

Il primo rimedio per riuscire a combattere efficacemente le difese immunitarie basse è condurre uno stile di vita il più sano possibile.

Si deve partire dall’alimentazione. Un’alimentazione sana che segua i principi della dieta mediterranea onnivora, vegetariana o anche vegana deve presentare al suo interno tutti quei prodotti che aiutano a ottenere vitamine, sali minerali, macro e micronutrienti essenziali al nostro benessere.

Questo vuol dire che si deve consumare: frutta, verdura, cereali integrali con la giusta costanza. Insieme poi a tutte le altre categorie di macronutrienti quali grassi e proteine. Una dieta corretta seguita in modo attento permette di assumere vitamine come la vitamina E che aiuta le cellule a proteggersi meglio e a rispondere in modo ottimale in caso di infezione virale.

Altri alimenti molto importanti sono anche quelli che contengono dosi elevate di vitamina C come i peperoni e i kiwi. La vitamina C è fondamentale per riuscire a ridurre i malanni di stagione e contrastare anche un aumento dei radicali liberi.

Bisogna anche cercare di unire un minimo di sport alla giusta alimentazione. Fare esercizio fisico, infatti, migliora la funzione dei globuli bianchi in quanto stimola i neutrofili. Infine, anche dormire bene è essenziale per riuscire a rendere l’organismo più efficiente.

Supportare il proprio sistema immunitario principalmente prima dell’arrivo dell’inverno è essenziale per riuscire così a combattere lo stress ossidativo e anche eventuali malanni come febbre e raffreddori.