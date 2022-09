Ferramenta Trifiletti: innovazione e tradizione al servizio di professionisti e privati

Dal 1906, la Ferramenta Trifiletti in Corso San Maurizio a Torino rappresenta un vero punto di riferimento per professionisti, privati e appassionati di falegnameria, restauro di mobili antichi e realizzazione di complementi d’arredo con tecniche artigianali e all’avanguardia.

Un’attività di famiglia, che dal 2019 è stata inserita nel prestigioso “Registro delle Imprese Storiche”, a riconoscimento del contributo offerto alla crescita economica del torinese, operando sempre con professionalità, competenza e passione per il proprio lavoro.

La gestione dell’attività commerciale da parte della famiglia Trifiletti, giunta alla quarta generazione, è sinonimo d’innovazione, cortesia e tradizione, arricchendosi nel tempo di sempre nuove esperienze, pur rimanendo legata ai valori più profondi del territorio.

L’ampio magazzino, che oggi ospita oltre 30.000 articoli offre molteplici soluzioni per ogni tipo di esigenza, dagli utensili manuali più tradizionali ad articoli per la lavorazione del legno più innovativi e, in alcuni casi, difficilmente reperibili sul mercato, che vengono appositamente importati dai migliori produttori europei e in prevalenza da Francia, Austria e Inghilterra.

Nel tempo, l’offerta della Ferramenta Trifiletti si è specializzata, in particolare, nella fornitura di utensili e strumenti per scultori del legno e restauratori, dai più classici prodotti da ferramenta, come viti, bulloni e attrezzi da lavoro, alle riproduzioni di antiche cerniere e maniglie d’epoca, utilizzate nei lavori di restauro di palazzi storici, tra cui Palazzo Madama, ville e residenze di pregio.

Per l’affilatura degli utensili da taglio, la Ferramenta Trifiletti si affida all’azienda Tormek, leader mondiale del settore con dispositivi e accessori di altissima qualità e precisione, ideali per affilare e lucidare strumenti per la tornitura e la scultura del legno, mentre per l’affilatura manuale è possibile scegliere tra un’ampia gamma di pietre ad acqua giapponesi, perfette per scalpelli, sgorbie e coltelli.

Per tagliare, tornire, smerigliare, levigare, forare, incidere e lucidare diversi tipi di materiali, la Ferramenta Trifiletti propone un’ampia scelta di trapani di diverse dimensioni, ferri per tornitura, avvitatori, dischi per scavo e levigatura, oltre a mandrini per tornio, raspe, pialle, scalpelli per legno e pietra e ricambi di ottime marche e di elevata qualità.

Sono anche disponibili banchi, dime, compassi e strumenti di misurazione e tracciatura, maschi e filiere per legno, utensili elettrici per la lavorazione del legno, come pirografi, trafori, scolpitori, fresatrici e smerigliatrici, adatti per ogni tipo di esigenza, dal professionista all’hobbista più esigente.

I prodotti per restauro e la ristrutturazione degli ambienti sono uno dei punti di forza della Ferramenta Trifiletti, grazie al magazzino sempre fornito di accessori, vernici, colle e cere delle marche più prestigiose, complementi e attrezzature per mobili e infissi, decorazioni e tutto il necessario per rendere la propria abitazione più bella e funzionale.

L’hobbistica è un altro dei settori d’eccellenza della Ferramenta Trifiletti. Sono infatti molti i kit e gli oggetti da creare, tornire e realizzare, come orologi, macina sale e pepe, cucchiai in legno, penne, modelli in 3D, giochi didattici per bambini e modelli da costruire ad intarsio, per imparare sin da piccoli l’arte del legno e sviluppare la fantasia, l’ingegno e la creatività.

Stai cercando l’attrezzatura perfetta per il tuo hobby o il tuo lavoro di falegnameria e restauro? Scegli l’esperienza e la professionalità della Ferramenta Trifiletti. Da oggi, puoi acquistare tutto il necessario comodamente da casa, selezionando i migliori prodotti presenti sul sito e-commerce https://www.ferramentatrifiletti.it/ oppure puoi visitare lo storico punto vendita in Via San Maurizio 63 a Torino, dove verrai accolto con competenza, esperienza, cortesia e grande professionalità.