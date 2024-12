"Guardare dopo il reato". A Torino un patto per dare una seconda possibilità ai giovani

Dare una seconda possibilità a ragazzi e ragazze accusati di bullismo, furti ed altri reati , coinvolgendoli in attività riparatorie in ambito sociale e percorsi di legalità. È questo l'obiettivo del protocollo di intesa "Ricominciamo", rinnovato questa mattina dalla Città, Polizia Locale, Procura dei minori e l'associazione ASAI.

"Guardare dopo il reato"

" Il focus importante della giustizia riparativa - ha commentato la vicesindaca Michela Favaro - è guardare dopo il reato: costruire un futuro per l'autore e le vittime. Un segnale di speranza: la vita offre seconde opportunità, in questo caso un percorso che consente un reinserimento nella vita sociale. È anche quello che ci chiede nostra la nostra Costituzione ".

Le attività

I commenti

"La creazione di una rete - ha sottolineato la Procuratrice Emma Avezzù - punta a cogliere l’esigenza di accompagnare il minore verso un percorso che considera il reato non come una semplice violazione di una norma di legge, soggetta a pena, ma come un’opportunità per riflettere sul disvalore delle proprie azioni avendo la possibilità di riparare al danno arrecato".