Eclectic estival, Il ricavato sarà devoluto a CasaOz

Musica e solidarietà. Una nuova rassegna musicale ECLECTIC ESTIVAL a Torino si appresta a diventare “eclettica” per eccellenza e definizione. L’appuntamento è a Villa Chiuminatto (Via Galliano 27, Torino) il week-end del 17 e 18 settembre e sarà eterogenea e trasversale per stili: Classica, Tango, Jazz e Musica Sperimentale, il tutto condito da spregiudicatezza istintiva e naturale. La rassegna promossa dalla Fondazione BuonoLopera è un’opportunità preziosa per conoscere un nuovo spazio “unconventional”, una dimora storica dalle caratteristiche architettoniche armoniche uniche. Nel piano terra della villa (normalmente chiuso al pubblico), in via del tutto eccezionale, sarà esposta un’opera d’arte a cura della famosa galleria MASSIMODECARLO visibile solo durante il week-end della rassegna ECLECTIC ESTIVAL.

Partecipare a ECLECTIC ESTIVAL significa anche sostenere i progetti di CasaOz, un luogo di accoglienza per i bambini e le loro famiglie che incontrano la malattia, qualsiasi essa sia, offrendo un sostegno concreto. «È per noi un grande piacere essere charity partner di Eclectic Estival della Fondazione BuonoLopera – dichiara Enrica Baricco, Fondatrice della Onlus - e siamo sinceramente contenti di avere Maribel Lopera Sierra e Stefano Buono ancora una volta vicini a CasaOz. Il ricavato di questa iniziativa sarà destinato alla Quotidianità che Cura di CasaOz, che è quello che da 15 anni ogni giorno offriamo a chi vive situazioni di malattia, disabilità e fragilità. Sono tutti quei momenti che aiutano a ristabilire un equilibrio come pranzare insieme agli amici, fare una partita a calciobalilla, leggere un libro sul divano o, per le mamme, fermarsi a chiacchierare bevendo un caffè. Tutto questo è fondamentale per le famiglie e i bambini che accogliamo perché si sentono meno soli e possono affrontare le difficoltà con maggiore forza».

La rassegna musicale concentrata nel week-end del 17 e 18 settembre a Villa Chiuminatto (Torino), vedrà un concerto al giorno con due formazioni diverse con inizio previsto alle ore 17. La direzione artistica è affidata al musicista e compositore umbro Federico Bonifazi. Considerato uno dei nuovi talenti della scena musicale italiana degli ultimi anni, Bonifazi ha l’onore di inaugurare la rassegna, sabato 17 settembre (ore 17.00) con un concerto per solo piano. Il compositore presenta “Advancing” una serie di preludi scritti prima della pandemia e che nascono dall’incontro tra repertorio classico del Novecento e la musica jazz e frutto di una visione artistica innovativa. «È per me un enorme piacere oltre che un grande onore poter far parte della prima edizione di Eclectic Estival della Fondazione BuonoLopera – dichiara Federico Bonifazi pianista e compositore umbro - nella mia doppia veste di artista e di Direttore artistico della manifestazione. Visitando la villa, quello che mi ha colpito è lo straordinario connubio tra l’antico e il moderno, che lascia spazio ad una spregiudicatezza istintiva e naturale ai diversi stili musicali; stili diversi che si armonizzeranno con le molteplici caratteristiche storiche e architettoniche della villa. Tutto ciò mi è stato di ispirazione per quel che ha riguardato la scelta degli artisti impegnati nella manifestazione consentendomi di spaziare e di ricercare un programma in piena libertà artistica, in stretta connessione con la libertà che si respira all’interno degli spazi “unconventional” di villa Chiuminatto e che andrà a plasmare un'atmosfera “eclettica” a tutto tondo».

Dopo un breve intervallo, la rassegna ECLECTIC ESTIVAL proseguirà con il Duo Gardel, ensemble cameristico dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico, il cui nome è legato al compositore di tango argentino Carlos Gardel. Il duo formato da Gianluca Campi (fisarmonica) e Claudio Cozzani (pianoforte) propone arrangiamenti originali tratti dal vasto repertorio di tango, flamenco e danze gitane.

Domenica 18 settembre (ore 17), ad esibirsi è il Trio Classico I Suoni di Pan, ensemble formata da Pino Nese (Flauto), Christian Pio Nese (Ottavino/Flauto), Gabriella Orlando (Pianoforte) che propone musiche di Bach, Devienne, Doppler, Donizetti, Rabboni. Il trio esplora le suggestive atmosfere create dalla tavolozza timbrica del suono del flauto, attraverso l’estensione più acuta raggiunta dall’ottavino, strumento normalmente impiegato in orchestra e raramente in un ensemble da camera. A conferire ulteriore unicità all’evento artistico è la presenza dell’enfant prodige Christian Pio Nese, il più giovane concertista di ottavino al mondo.

Il gran finale della rassegna è affidato a un duo di rara bravura e affiatamento, il Duo Sconcerto, formato da Andrea Candeli (chitarra) e Matteo Ferrari (flauto) che propone musiche di Mozart, A. Piazzolla, E. Morricone, G. Rossini, G. Bizet. Il duo ha all’attivo una lunghissima collaborazione e un’intensa e prestigiosa attività concertistica in Italia e all’estero. Per i due musicisti la solidità classica, la maturità artistica e la competenza musicale non sono una gabbia rigida ma un motore di ricerca verso un’improvvisazione mai banale e sempre consapevole, ricca di sfumature imprevedibili e assai godibili.

Dopo le esibizioni musicali, sarà offerto un aperitivo offerto dai MagazziniOZ, durante il quale si potrà visitare il piano terra della Villa e l’opera della galleria MassimoDeCarlo.

L’accesso ai concerti prevede una prenotazione con donazione attraverso il portale retedeldono.it, dalla sezione dedicata a ECLECTIC ESTIVAL dove si potranno avere tutte le informazioni sugli artisti, gli orari e soprattutto donare sia al progetto nella pagina di crowdfunding sia acquistare i biglietti nella pagina del ticketing. Il ricavato sarà devoluto a CasaOz che sarà presente nei giorni di ECLECTIC ESTIVAL.