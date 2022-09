Il coro del Curie-Vittorini canta per Mattarella l'Inno di Mameli: "Conoscerlo obbligo di ogni italiano"

Arianna Bosco, Elisa Scrosta, Mattia Riondato, Arianna Flandin, Arianna Croce, Charles Morra, Lorenzo Orobello, Andrea Pietropaolo. Sono gli otto componenti del coro dell' istituto superiore Curie-Vittorini di Grugliasco , che questo pomeriggio canteranno l'Inno d'Italia per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Il Capo dello Stato interverrà nell'istituto alle porte di Torino per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2022-2023.

"Conosccere Inno di Mameli dovere di ogni italiano"

Maglietta bianca e jeans come divisa, frequentano il primo e il secondo anno e sono tutti molto emozionati. A comunicargli che oggi si sarebbero esibiti davanti a Mattarella i genitori. "Sono rimasto stupito" racconta Charles, che alla domanda se conoscessero già prima l'Inno di Mameli risponde: "Saperlo è l'obbligo di ogni italiano". A guidarli in questa esperienza il professore di musica Paride Galeone. "Il Curie-Vittorini - spiega il docente - è tra le sei scuole superiori in Piemonte che possono offrire un potenziamento musicale. Qui si possono frequentare corsi di pianoforte, teatro e coro: quello di oggi è un debutto".