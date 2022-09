"Sposi In", l'expo del wedding piemontese alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Il 24-25 settembre importanti professionisti del matrimonio, mostra di wedding cake designers internazionali, dance performance e hairstyle workshop

Per i futuri sposi alla Palazzina di Caccia tante sono le novità 2022/23 che gli autorevoli professionisti del matrimonio presenteranno per poter realizzare magnifici matrimoni sempre più unici. Negli spazi espositivi allestiti all’interno delle Citroniere sabaude reali, aperte al pubblico per l’occasione, brillanti idee per un matrimonio originale: fotografia e video, abiti sposa e sposo, allestimenti floreali, musica, auto di lusso e d’epoca, partecipazioni e bomboniere, gioielli, location, catering, ristoranti, wedding planner, viaggi, hair style, wedding cake .

Particolari e coinvolgenti INIZIATIVE per gli sposi!

Save the date:

Sabato 24 settembre si potrà assistere alle spettacolari performance di Crystal Dream by Serena Belfiore, per accompagnare gli sposi nell'ideazione e realizzazione di una coreografia semplice che non li metta in imbarazzo al momento del rituale Ballo nuziale ma diventi un ricordo indelebile e un momento di gioia per gli invitati.

Domenica 25 settembre workshop hairstylist e make up by Elena Neve Parrucchieri lui – lei.

Durante tutto il week end:

- Wedding Street Food, una pausa pranzo e il sabato 24 aperitivo in relax avvolti dalle bellezze architettoniche della romantica Palazzina di Stupinigi. L' elefante Fritz dei Savoia vi accoglierà nel suo cortile per farvi gustare gli sfiziosi coppi e taglieri campani by Il Ristorante Il Viale Collegno.

- Esclusiva Mostra: Special Wedding Cakes Vere e proprie opere d’arte le torte nuziali che riproducono l’abito nuziale, fiori, una preziosa chiesa con all’interno visibili anche gli affreschi della chiesa di San Francesco, firmate da Maria Concas, professionista della Federazione Pasticceri italiani, campionessa nazionale e internazionale di cake designer, e Juscilene Acacio, sweet e cake designer, riconosciuta anche del jet set internazionale per le sue eleganti creazioni uniche e fashion per il giorno più importante.

- Interessanti sono anche gli omaggi messi a disposizione dai professionisti wedding per le coppie. . Due sedute di dog Massage e relativa anamnesi gratuita by CANOVA DOG SITTER

- SCONTO 10% PER REGALI AI TESTIMONI by GIVERSO GIOIELLI

- Addobbo auto , con targhe omaggiati da TORINO WEDDING CARS

- Confezione di Miele da 115 g by Sant’Agata&firiends

- Buono Sconto by Agrisapori