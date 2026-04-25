Una serata dedicata a Puccini riaccende la cultura in periferia

La cultura torna protagonista in periferia con un nuovo appuntamento della rassegna “il mARTEdì, cultura per tutti in periferia”, il progetto nato nel 2025 con l’obiettivo di portare eventi artistici e momenti di aggregazione anche fuori dal centro città.

Martedì 28 aprile, alle ore 21, la sala della Chiesa di Scientology ospiterà una serata interamente dedicata al bel canto, con un omaggio alle più celebri arie di Giacomo Puccini.

Protagonisti sul palco saranno il soprano Patrizia Marino e la pianista Renata Seranella, accompagnate dalla voce recitante di Alessia Dettoni. La direzione artistica è affidata al Maestro Filippo Pina Castiglioni, che continua a valorizzare il repertorio operistico all’interno della rassegna.

L’iniziativa si inserisce in un calendario più ampio che comprende presentazioni di libri, concerti cameristici, danza e incontri dedicati alla musica lirica, con l’intento di offrire occasioni di intrattenimento e crescita culturale durante la settimana.

L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione consigliata fino a esaurimento dei posti disponibili. Gradita la prenotazione fino ad esaurimento posti al 347.9811901.