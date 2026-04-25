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Eventi | 25 aprile 2026, 10:58

Centro storico di Torre Pellice in festa con la rassegna ‘Fiori & Sapori’

Torna la manifestazione florovivaistica ed enogastronomica del paese. Quest’anno la Pro loco preparerà il pranzo della domenica

Centro storico di Torre Pellice in festa con la rassegna ‘Fiori &amp; Sapori’

Il centro storico di Torre Pellice torna a fiorire in occasione della classica rassegna ‘Fiori & Sapori’. Oggi, sabato 25 aprile e domani, domenica 26 aprile, i banchi dei produttori agricoli, florovivaistici ed enogastronomici rimarranno allestiti sulle strade e piazza dell’area pedonale del paese fino alle 19. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco di Torre Pellice: “Oltre alle tradizionali frittelle che distribuiremo nel pomeriggio di sabato, quest’anno abbiamo deciso di occuparci anche del pranzo della domenica che sarà possibile prelevare per l’asporto sotto i portici del municipio” annuncia la presidente dell’associazione Ornella Davit.

Nelle due giornate sarà possibile incontrare le associazioni del territorio come i volontari della squadra Aib (Antincendi boschivi) che distribuiranno gli arrosticini per raccolta fondi e il Comitato di Torre Pellice della Croce rossa con il suo mercatino sotto i portici.

Elisa Rollino

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