"Fino alle stelle", al teatro Gioiello un spettacolo musicale

Sicilia, metà degli anni 50. I due cantastorie Tonino e Maria, piombati casualmente l'uno nella vita dell'altra, scoprendosi legati da un'intesa artistica impossibile da ignorare, decidono di partire senza un soldo in tasca, per realizzare il loro sogno di gloria: compiere una vera e propria scalata lungo lo stivale attraverso tutte le regioni della nostra penisola per arrivare...fino alle stelle.



Un sogno ardito e un po' folle. Ma talvolta è necessario avere il coraggio di sfidare la sorte per cercare di realizzare i propri sogni, anche a costo di apparire degli illusi. “E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella... te la devi conquistare"! Il loro sarà un viaggio non solo attraverso tradizioni, costumi e leggende del nostro Paese, ma anche un viaggio di introspezione, di conoscenza e di scoperta dei loro reciproci sentimenti.



Un viaggio fatto di momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie che li condurrà alla ricerca della grande occasione che possa cambiar loro la vita, un’occasione che forse non arriverà mai o forse sì? Magari non proprio come se l'erano immaginata...



Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, veri e propri “animali da palcoscenico”, mettono in scena sotto la guida di Raffaele Latagliata che ne firma la regia e con il coordinamento creativo di Adriano Evangelisti, una commedia musicale esilarante dal sapore tipicamente nostrano che permette il recupero della tradizione e della memoria di un passato ancora vivo nel cuore di tutti noi. Perché è fondamentale essere consapevoli che ... “non sai mai dove vai se non sai da dove vieni”.

TEATRO GIOIELLO

Via Colombo 31, Torino

Lunedì 27 aprile ore 21 Info su www.teatrogioiellotorino.it e www.ticketone.it