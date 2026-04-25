Cavalieri e amazzoni in piazza D’Armi per Pinerolo in Sella

Una nuova area food e un’attenzione specifica al livello professionale di cavalieri e amazzoni coinvolti: queste sono le novità con cui la Pro loco di Pinerolo presenta la quarta edizione di Pinerolo in Sella che si svolgerà domani, domenica 26 aprile, in piazza D’Armi.

“Molti circoli ippici protagonisti degli spettacoli e delle dimostrazioni sono reduci del Gran Galà di Fieracavalli a Verona, la più importante manifestazione internazionale in Italia dedicata al mondo equestre. Li abbiamo scelti tra quelli pluripremiati nelle loro discipline” annuncia Amalia Pagliaro. Lei è la presidente del neonato direttivo della Pro loco che debutterà proprio con questo evento, ma che di fatto lei ha già seguito negli anni.

Pinerolo in Sella partirà alle 10 con l’inizio delle esibizioni equestri e con la tradizionale sfilata dei pony che, dal municipio, arriverà fino a piazza D’Armi. Lì, alle 11, verrà inaugurato l’evento con il saluto delle autorità e lo spettacolo di volteggio acrobatico dell’ospite d’onore della quarta edizione: Luca Zavattaro con i suoi cavalli Minorchini,

Dalle 12, sempre in piazza D’Armi, debutterà Pinerolo Food: “Si tratta del nuovo spazio enogastronomico, con attenzione ai prodotti tipici, a servizio di cavalieri, amazzoni e visitatori – annuncia Pagliaro –. L’abbiamo organizzato con tanto entusiasmo, con tanto lavoro, e grazie alla preziosa collaborazione degli allievi dell’Istituto Prever di Pinerolo”.

Durante la giornata i bambini avranno l’occasione di cimentarsi nel battesimo della sella a cura del Circolo Ippico Antares e ci sarà spazio anche per gli amanti del country con le esibizioni dell’associazione artistico-culturale Old Wild West.

Un’area di Pinerolo in Sella sarà destinata anche all’ippoterapia, con attività per ragazzi con disabilità proposte dal Ranch della Luce di Buriasco. A bordo campo invece sarà visitabile la mostra ‘Musi e Visi’ della ritrattista Giada Gaiotto.