Backstage. Si salvi chi può: new normality? Riviviamo la puntata (Video)

Si salvi chi può: new normality? Il governo tedesco ha presentato un enorme piano da circa 200 miliardi di euro per contrastare il caro energia, in Italia le aziende vedono nero. Ognuno fa da sè: è la nuova normalità? Intanto i fornai avvertono che anche il pane costerà di più. Ne parliamo a Backstage ascoltando le voci del territorio fra politica, economia e gruppi di pressione

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Marco Razzetti (Vicepresidente API Torino), Paola Ambrogio (Deputato FDI) e Paolo Turati (Docente Economia degli Investimenti). In collegamento sono intervenuti Lorenzo Montanari (USB, Sostenitori Sindacali Comitati), e Franco Carlo Mattiazzo (Pres. Ass. Panificatori Provincia di Torino)

