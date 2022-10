Peste suina africana, Ravetti (Pd): "Altri 47 chilometri di recinzione? Chiediamo chiarimenti"

"Apprendiamo dagli organi di informazione che uno dei Presidenti degli Ambiti di caccia (Atc) avrebbe dichiarato che sarebbero necessari altri 47 chilometri di recinzione dal momento che è stata trovata una carcassa di cinghiale positiva alla peste suina africana diversi chilometri oltre la barriera già installata. Su questo prolungamento, tuttavia, il commissario per l’emergenza Psa Angelo Ferrari non si sarebbe ancora pronunciato. La situazione pare sempre più preoccupante e il problema avrebbe assunto caratteri difficilmente arginabili anche con le misure messe in campo”, dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico, Domenico Ravetti.