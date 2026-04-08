Ospedale di Ivrea, Avetta e Pentenero (Pd): "Progetto passo fondamentale"

"La presentazione del progetto del nuovo ospedale di Ivrea è del Canavese è un fatto storico. Se ne parla da oltre 30 anni. Concludere questa fase in tempi rapidi ci consente di far “atterrare” le risorse dell’INAIL, il soggetto pubblico che ora dovrà valutare il progetto, approvarlo e consolidare il finanziamento dell’opera, aspetto certamente non banale", dichiarano Gianna Pentenero (capogruppo PD in Regione) e Alberto Avetta (consigliere regionale Pd).

"Resta del lavoro da fare ma siamo sulla strada giusta. Ora è necessario concentrarci sulla viabilità, in particolare sul nuovo casello autostradale, in modo che il futuro ospedale di Ivrea possa rispondere al meglio alle esigenze di Ivrea e di tutto il Canavese", concludono i due esponenti dem.

