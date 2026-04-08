Linea diretta da Chivasso a Caselle, ecco la nuova rete del trasporto pubblico

Si è tenuto al Comune di Chivasso l’incontro convocato dalla Città Metropolitana di Torino e dall’Agenzia della Mobilità Piemontese per condividere gli esiti del PAINT, il Piano dell’Accessibilità e dell’Intermodalità che definirà la nuova rete del trasporto pubblico locale extraurbano nei prossimi anni. Una riunione molto partecipata, che ha confermato il ruolo centrale di Chivasso nella mobilità del quadrante nord del territorio metropolitano.



Tra le novità più significative illustrate nel corso dell’incontro, spicca l’introduzione, con il prossimo contratto di servizio successivo alla gara, della nuova linea bus Chivasso–Caselle Aeroporto, un collegamento atteso da anni e finalmente inserito nella programmazione definitiva. La linea, che partirà dal Movicentro, prevede a regime 19 corse al giorno per direzione, rafforzando la funzione di Chivasso come nodo intermodale strategico.



Si tratta di un risultato che nasce da un lungo percorso istituzionale e che oggi trova una risposta concreta, capace di generare benefici diretti e indiretti per l’intero territorio. La nuova connessione non solo collegherà la città all’aeroporto, ma – guardando la direttrice in senso inverso – renderà più accessibili l’Ospedale di Chivasso, gli istituti scolastici superiori e le principali destinazioni culturali e turistiche della città.



La gara per l’affidamento del servizio sarà avviata nel corso del 2026, con l’obiettivo di procedere entro l’estate. Seguiranno i tempi tecnici per la presentazione delle offerte, la valutazione e l’aggiudicazione provvisoria. Da quel momento inizierà la fase di mobilitazione, che comprenderà il trasferimento dei mezzi, del personale e dei depositi. L’avvio del nuovo servizio è previsto indicativamente per l’estate 2027, con un’introduzione graduale delle modifiche e un accompagnamento dedicato ai cittadini, necessario per garantire una transizione ordinata e ben comunicata.



"La nuova linea Chivasso–Caselle rappresenta una conquista che parte da lontano e che sta per diventare realtà – ha commentato il sindaco, Claudio Castello -. È un risultato che rafforza la centralità della nostra stazione ferroviaria e del Movicentro ed è un investimento sulla mobilità sostenibile e sulla qualità della vita dei cittadini, che conferma il ruolo di Chivasso come punto di riferimento per tutto il territorio".



"Questo traguardo – ha aggiunto il vicesindaco con delega alla Mobilità e Trasporti, Pasquale Centin - è il frutto di un lavoro costante e di un dialogo continuo con la Città Metropolitana e l’Agenzia della Mobilità Piemontese. La linea per Caselle è un tassello fondamentale per costruire una mobilità moderna, efficiente e davvero intermodale. Ora accompagneremo passo dopo passo l’attuazione del nuovo sistema, con l’attenzione necessaria verso i cittadini e le loro esigenze".