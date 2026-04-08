Moncalieri, il M5S non parteciperà alle elezioni amministrative di fine maggio

La notizia era nell'aria da settimane, adesso è diventata ufficiale: il M5S non parteciperà alle prossime elezioni amministrative di Moncalieri (in programma il 24-25 maggio), né con una lista propria né all’interno di coalizioni.

"Si tratta di una decisione sofferta, maturata al termine di un confronto interno articolato e assunta con senso di responsabilità verso la comunità", viene spiegato in una nota diffusa dalla capogruppo uscente Barbara Fassone. "In questi anni abbiamo portato avanti un progetto politico concreto, basato su ambiente (comunità energetiche), sicurezza, partecipazione (regolamento dei beni comuni), rifiuti, piste ciclabili (bici plan) e non solo. Un progetto che ha messo al centro le istanze dei cittadini, portando la loro voce in consiglio comunale".

"Non si sono determinate le condizioni politiche necessarie"

"In vista delle elezioni abbiamo valutato le possibili opzioni, sia in termini di alleanze sia rispetto alla costruzione di una lista autonoma. Tuttavia, non si sono determinate le condizioni politiche, programmatiche e organizzative per intraprendere un percorso coerente con i nostri principi e sufficientemente solido da garantire una presenza efficace - prosegue il Movimento 5 Stelle - Riteniamo che la partecipazione politica non possa ridursi a una presenza simbolica o priva di reale incisività, né possa basarsi su compromessi che rischiano di snaturare la nostra identità. Per questo abbiamo scelto, responsabilmente, di non essere presenti in questa tornata elettorale".

Nessuna indicazione di voto: "Elettori sono cittadini liberi"

Nessuna indicazione di voto, circa gli schieramenti e i candidati sindaci in campo (Lorenzo Mauro, Maurizio Fontana e Arturo Calligaro): "I nostri elettori sono e restano cittadini liberi: non abbiamo mai considerato il consenso come proprietà di un simbolo, ma come espressione di scelta individuale e consapevole. Il nostro impegno per Moncalieri non si interrompe. Continueremo a lavorare dentro e fuori le istituzioni, vigilando sull’operato della futura amministrazione e contribuendo, come sempre, con spirito costruttivo alle scelte che andranno nell’interesse della comunità.

Allo stesso tempo, intendiamo utilizzare questo passaggio per ricostruire e rafforzare la nostra presenza sul territorio, con l’obiettivo di tornare a essere una forza organizzata, partecipata e incisiva. È da qui che vogliamo ripartire", conclude la nota del M5S.