La fuga da film finisce nella notte: ripreso l'uomo evaso dal tribunale durante il processo

E' finita nel cuore della notte, vicino a Porta Nuova, la fuga dell'uomo che era riuscito a evadere dal tribunale di Torino, dove si trovava per essere sottoposto a processo per direttissima.



Secondo la ricostruzione, il detenuto aveva chiesto di andare in bagno. Bagno da dove, trovata una finestra aperta, è fuggito facendo perdere le sue tracce. Le ricerche sono scattate immediatamente e si sono concluse poche ore dopo, nei pressi della stazione ferroviaria principale.



"Una vicenda grave, un'evasione clamorosa - dice il Sappe, il sindacato di Polizia Penitenziaria, tramite il suo segretario regionale Vicente Santilli - che porta alla luce le priorità spesso trascurate, in tema di sicurezza. Siamo spesso di fronte a carenze d'organico importanti e turni di servizio massacranti".