Gavazza (Lega Salvini): "Un gesto concreto della Regione a sostegno del Banco Alimentare nell’aiuto alle famiglie bisognose"

" La Regione Piemonte, con la Lega in primis, ha attuato un gesto concreto per sostenere il Banco Alimentare nella sua opera di aiuto alle famiglie bisognose, erogando il contributo per l'acquisto del camion e delle attrezzature necessarie a rendere fattibile l'ulteriore progetto di distribuire il cibo fino alle periferie della città" , dichiara il consigliere regionale della Lega Gianluca Gavazza che ha accompagnato l’assessore Chiara Caucino alla visita presso la sede del Banco Alimentare.

" Un progetto ambizioso, soprattutto in questo momento, con il rincaro dei prezzi sui generi alimentari, i costi dell'energia che spingono tante famiglie a richiedere aiuti al Banco. Il cibo non deve essere sprecato - spiega il consigliere regionale Gianluca Gavazza - L'aiuto non è solo una questione di numeri, ma di saper garantire un sostegno di qualità nel tempo. Una delle ricchezze del nostro paese è il volontariato che in sinergia con il terzo settore deve essere aiutato a crescere in un’ottica di sussidiarietà ed aiuto" .

"L’emergere delle nuove povertà, che io denuncio da mesi - spiega l’assessore regionale Chiara Caucino - sta generando un disagio senza precedenti soprattutto nelle fasce più fragili. Famiglie che prima del Covid, nonostante le due grandi crisi degli ultimi anni, vivevano in condizioni decorose oggi, dopo la pandemia e alle prese con la stangata energetica sono scivolate nella fascia di povertà, di quelli, tanto per essere chiari, che hanno bisogno di un aiuto anche per mangiare e per dare da mangiare ai propri figli".

"Come Lega - prosegue Caucino - abbiamo insistito con forza per sostenere realtà virtuose come il Banco Alimentare stanziando le risorse per acquistare attrezzature necessarie per aiutare i più bisognosi. Una scelta assolutamente in linea con la mia visione politica, che ha sempre messo al centro i più fragili e le persone più in difficoltà".