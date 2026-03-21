Corso Venezia-via Stradella, proposta di riqualificazione per il parcheggio

Un possibile intervento di riqualificazione potrebbe interessare l’area parcheggio tra corso Venezia e via Stradella. Il tema è stato sollevato attraverso un’interpellanza presentata in Circoscrizione 5 dalla consigliera di Torino Bellissima Carmela Ventra.

Lavori sul parcheggio?

L’area parcheggio era stata realizzata alcuni anni fa al termine dei lavori del passante ferroviario, accogliendo una richiesta avanzata dai residenti del quartiere per aumentare la disponibilità di posti auto nella zona. Con l’avvio dell’importante intervento di riqualificazione di piazza Baldissera, ecco farsi avanti l’ipotesi (o l’occasione) di intervenire anche su questo parcheggio. L’idea è quella di utilizzare parte delle risorse che si sono rese disponibili a seguito del ribasso di gara offerto dall’impresa aggiudicataria dei lavori.

Le proposte dei consiglieri

Tra le proposte avanzate dalla consigliera Ventra spuntano l’introduzione di elementi di arredo urbano, l’aumento delle aree verdi e una possibile revisione del tracciato della pista ciclabile che corre accanto al parcheggio. “Suggeriamo - spiega - di valutare lo spostamento del tratto ciclabile più verso l’interno, così da aumentare la sicurezza durante le manovre di ingresso e uscita delle auto”.

Fondi disponibili

Sul tema è arrivata la risposta dell’assessora alla Mobilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta. Al termine della procedura di gara, potrebbero essere effettivamente disponibili risorse derivanti dal ribasso economico offerto dall’aggiudicatario dei lavori. Questi fondi resteranno nella disponibilità dell’amministrazione comunale e verranno, in linea di massima, utilizzati per coprire eventuali varianti in corso d’opera dovute a cause non prevedibili in fase di progettazione.

“Qualora le condizioni lo permettano - si legge - tali risorse potrebbero anche essere destinate al completamento di interventi di riqualificazione nelle aree limitrofe a piazza Baldissera, attraverso progetti condivisi con il territorio”. E tra queste potrebbe rientrare la proposta di intervenire sul parcheggio di corso Venezia.