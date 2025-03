Lotta ai cambiamenti climatici, Nichelino riceve un finanziamento europeo di oltre 100 mila euro

Nichelino ha ottenuto un finanziamento di 110 mila euro "per azioni concrete sul territorio, tra cui nuove piantumazioni e laboratori nel parco del Boschetto per sperimentare nuove essenze da introdurre nell’area", come ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo. "Lavoreremo con altri sei partner europei alla creazione di un Piano di Resilienza Climatica, un passo fondamentale per affrontare la crisi ambientale con soluzioni sostenibili e condivise".

Azzolina: "In prima fila per l'ambiente"

L'assessore all'Ecologia e alle Politiche internazionali Alessandro Azzolina ha sottolineato come Nichelino sia "sempre più punto di riferimento per la lotta alla crisi climatica: continueremo a mettercela tutta per una politica ambientale in ambito urbano che sappia guardare al futuro delle più giovani generazioni".