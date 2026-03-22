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Politica | 22 marzo 2026, 12:50

Referendum giustizia, affluenza in crescita a Torino rispetto al 2025: alle 12 ha votato il 10,75%

Quasi 68mila votanti entro mezzogiorno, prossima rilevazione alle 19

Al voto per il referendum

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L’Ufficio Elettorale ha comunicato le affluenze degli elettori nei seggi di Torino alle ore 12 per il quesito referendario: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?".

(Scheda di colore verde)

Votanti: 67.883 su 631.560 pari al 10,75%

Nella precedente tornata elettorale di referendum, che si è svolta l’8 e il 9 giugno 2025, l’affluenza, alle 12, era stata del 9,61%. La prossima rilevazione delle affluenze è in programma alle ore 19.

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Comunicato stampa

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