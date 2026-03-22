Referendum sulla giustizia, l'affluenza (da record) sale al 40,15%

L’Ufficio Elettorale ha comunicato le affluenze degli elettori nei seggi di Torino alle ore 19, che è stata pari al 40,15% (votanti 253.567 su 631.560).

Nell’ultima consultazione referendaria abrogativa (8 e 9 giugno 2025) l’affluenza alle 19 era stata del 23,4%. Nel precedente referendum costituzionale (20 e 21 settembre 2020) l’affluenza alle 19 era stata del 28,13%.

La prossima rilevazione è in programma alle ore 23.

Sono in tutto 5368 le tessere elettorali emesse dall'ufficio di corso Valdocco 20 e dalle anagrafi decentrate, aperti in via straordinaria, di cui 4344 nella sola giornata di oggi. La tessera potrà essere richiesta all'ufficio elettorale di corso Valdocco 20 fino alle ore 23 di oggi, e domani dalle ore 7 alle 15.