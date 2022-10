Regione, via all’esame e al voto degli emendamenti sulla variazione di bilancio

Chiusa la discussione generale, via all’esame e al voto degli emendamenti (finora sono 328) sulla variazione di bilancio. Anche oggi è proseguito l’iter del provvedimento in prima Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti. Relatore di maggioranza sarà Federico Perugini (Lega), di minoranza Diego Sarno (Pd), Sean Sacco (M5s), Silvio Magliano (Moderati).

L’assessore al bilancio Andrea Tronzano ha ricordato l’importanza della variazione, che sposta risorse per circa 44 milioni di euro da un capitolo all’altro, e la necessità di farla approvare celermente perché sia efficace in questo 2022.

Dalla minoranza, pur condividendo molti punti del provvedimento, si sono chieste maggiori risorse per le Rsa e il carobollette (Raffaele Gallo e Maurizio Marello, Pd). La proposta dell’assessore è di varare velocemente la variazione in Commissione per trasferire la discussione vera e propria in aula. Sui tempi non ci sono state assicurazioni dall’opposizione, se non che non ci saranno atteggiamenti ostruzionistici.