Il bar era frequentato da pregiudicati e persone pericolose: chiuso per 8 giorni

La Questura di Torino ha sospeso per 8 giorni la licenza di un bar di corso Racconigi, con la contestuale chiusura dell'esercizio dal 24 gennaio.

Il provvedimento nasce dai ripetuti controlli effettuati nelle scorse settimane dai poliziotti, che hanno evidenziato come il locale fosse frequentato da pregiudicati e persone pericolose.

Clienti con precedenti penali

Durante cinque ispezioni all'interno del bar sono stati trovati clienti con precedenti penali. In un caso un cittadino straniero, gravato da un provvedimento di espulsione e da un ordine di scarcerazione, era “nascosto” in un ripostiglio nel retro del locale.

Un avventore denunciato

Un avventore è stato denunciato per ricettazione perché in possesso di materiale con antitaccheggio. La titolare del bar di corso Racconigi è stata multata perché in possesso di tabacchi lavorati all’estero, per violazioni in materia di igiene e per l’omessa esposizione di schede informative.