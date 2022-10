Grugliasco, domani 29 ottobre sciopero Fisascat Cisl a Zara Shopville delle Gru

A seguito della fusione delle insegne in un’unica società ITX Italia srl, da un anno si è avviata la trattativa del rinnovo del contratto integrativo aziendale a livello nazionale con l’obiettivo di migliorare le condizioni economiche e di conciliazione tempi vita-lavoro delle lavoratrici e i lavoratori. Le trattative hanno subito negli ultimi mesi un rallentamento sino a dichiarare da parte sindacale lo stato di agitazione nazionale il 4 agosto 2022, con possibili scioperi anche a livello territoriale.

"Durante l'ultimo incontro del tavolo tecnico nazionale del 22 settembre 2022 – spiega la segretaria Fisascat Cisl Torino-Canavese, Stefania Zullo – l’azienda ha avanzato proposte di premialità, ritenute insufficienti dai dipendenti rispetto alla scarsa, se non assente, considerazione delle loro esigenze di conciliazione di vita privata. Lavoratrici e lavoratori sono stanchi di non essere considerati risorse essenziali a beneficio della crescita economica aziendale. Come Fisascat Cisl saremo al loro fianco e li sosterremo nelle loro battaglie, in un settore diventato troppo flessibile ed esigente".