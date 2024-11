Beinasco risistema strade e marciapiedi pericolosi per aiutare anziani e persone con disabilità

Non solo lavori di asfaltatura delle strade, a Beinasco continuano nei quartieri gli interventi per rendere i marciapiedi e i camminamenti più accessibili per tutti i cittadini.

Rimosse anche diverse barriere architettoniche

"Nelle ultime settimane siamo intervenuti in diverse vie sistemando nuovamente i camminamenti pedonali - che in molti casi iniziavano ad essere pericolosi - e rimuovendo diverse barriere architettoniche", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati.