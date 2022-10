Molto spesso le persone hanno due bagni all’interno della propria casa e magari hanno deciso di investire nella ristrutturazione piccolo bagno, quello che di solito è un bagno cieco che è stato inserito tanto spesso anche in un secondo momento dopo la costruzione del nostro appartamento.

Il piccolo bagno è quello dove potrebbero esserci anche un numero ridotto di sanitari e comunque ha una metratura che non supera mai i quattro o cinque metri quadrati.

Dunque, come si fa ad operare una ristrutturazione e al contempo non solo aspettarci che si raggiunga una sorta di rinnovamento del bagno che ce lo faccia sembrare il più nuovo e più pulito, ma anche che ci aiuti ad ingrandirne l’aspetto? Ci sono delle possibilità in questo ambito?

E ovvio che, più ci collochiamo nelle mani di esperti professionisti del settore come potrebbero essere quelli di una ditta che si occupa di ristrutturazioni edili e di rifacimento del bagno, più sicuramente possiamo avere delle garanzie di successo in merito. D’altra parte, quando si parla di lavori all’interno del bagno c’è veramente un elenco di cose che possono essere fatte e che devono essere scelte accuratamente proprio per evitare di sbagliare o di dimenticare qualcosa di importante o di andare a confondere la gerarchia e le priorità di questi interventi. Se vogliamo fare una ristrutturazione personalizzata abbiamo bisogno di un progetto, altrimenti se non si interviene sui volumi o su cose particolari si può anche pensare ad una ristrutturazione semplice. È bene sapere cosa facciamo perché a volte potrebbe essere necessario richiedere dei permessi e la burocrazia come sappiamo potrebbe essere lenta.

Quando potrebbe essere opportuno decidere il rifacimento del bagno

È chiaro che alle persone non piace dover andare ad investire una grande somma di denaro e tanto tempo all’interno di un’opera di ristrutturazione, soprattutto di una stanza importante come il bagno che deve essere sempre tenuta in funzione ed è fondamentale per la nostra vita quotidiana.

Quindi, potrebbe essere opportuno decidere la ristrutturazione in un momento specifico della nostra vita, ai fini di andare ad ottimizzare il tempo e soprattutto l’investimento economico.

Di solito una ristrutturazione viene fatta nel momento in cui prendiamo possesso della casa, soprattutto se prima ci ha vissuto qualcun altro per tanti anni. E la ristrutturazione parte proprio del bagno, per una questione di igiene e per una questione di poter prendere possesso della nostra casa con un bagno che è già funzionante.

Per quanto riguarda la possibilità di andare a ingrandire almeno esteticamente il nostro bagno, ci sono delle scelte che possono essere fatte a livello di materiali e di colori, ma anche la sostituzione dei vecchi sanitari con alcuni nuovi e pensati in dimensioni più ridotte ma sempre funzionali, può fare molto. Da questo punto di vista, se è possibile, è meglio inserire dei sanitari che sono sospesi e non quelli che si ancorano a terra. Tra l’altro consentono di pulire molto più facilmente al di sotto quando si lavano i pavimenti del bagno, operazione molto frequente.