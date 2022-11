Sfm3, Gallo (Pd): "Entro fine anno la presa in carico da parte di rfi della fermata Borgata Paradiso"

"Sollecitato da una mia interrogazione a risposta immediata l’Assessore regionale ai Trasporti ha affermato di ritenere realisticamente che entro fine anno si concluderà la presa in carico da parte di RFI della gestione della fermata ferroviaria di Borgata Paradiso a Grugliasco, dove fermano i convogli della Sfm3 Torino-Susa e Torino-Bardonecchia. Si tratta di una notizia importante per gli utenti della linea e per il territorio” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Da tempo – prosegue Gallo - sono, infatti, terminati i lavori di ripristino degli ascensori e la fermata è stata dotata di ulteriori impianti di videosorveglianza in modo da garantire la massima sicurezza di utenti e luogo e nella realizzazione degli interventi si è tenuto conto di tutte le richieste di RFI in materia di utilizzo, accessibilità, sicurezza e controllo remoto. Pertanto il ritardo di RFI ci sembra immotivato”.

“Auspico – conclude il Presidente Gallo – che in questi mesi finalmente si possa concludere l’iter, arrivando alla firma dell’atto. Sarà mia cura monitorare la situazione con grande attenzione!”