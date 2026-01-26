Manifestazione nazionale pro Aska, sabato tre cortei riuniti in centro città

Sara’ piazza Castello il luogo in cui sabato prossimo si concentreranno i tre cortei promossi nell’ambito della manifestazione nazionale in risposta allo sgombero del centro sociale Askatasuna del 18 dicembre scorso.

Secondo quando si apprende, nelle scorse ore sarebbe stato gia’ pre avvisato alle autorità competenti il percorso dei tre cortei che si concentreranno a partire dalle 14.30 nei pressi delle stazioni ferroviarie di Porta Nuova, Porta Susa e a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche.

I tre cortei riuniti in un unico serpentone

Una volta raggiunta piazza Castello, dopo aver attraversato le vie del centro città, i tre cortei riuniti in un unico serpentone dovrebbero proseguire a sfilare lungo Viale Primo Maggio, corso Regina Margherita, dove si trova l’immobile sgomberato, via Rossini, lungo Dora Firenze e corso Regio Parco dove la manifestazione dovrebbe concludersi. A Torino sono attesi migliaia di partecipanti e antagonisti in arrivo da tutta Italia.