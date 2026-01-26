Telecamera su corso Sommeiller, da oggi scattano le multe per chi non rispetta la corsia bus

Automobilisti indisciplinati di Torino attenti: da questa mattina è infatti ufficialmente accesa la telecamera sulla corsia bus di corso Sommelier. Dopo due settimane di sperimentazione, a partire da oggi l'occhio elettronico farà scattare le multe per i furbetti che usano il corridoio dedicato al trasporto pubblico.

I varchi accesi

L'obiettivo della telecamera è rendere più veloce il transito dei mezzi pubblici. Il traffico irregolare "intralcia" sia la salita che la discesa dei passeggeri, oltre alla marcia. L'accensione del varco di corso Sommelier arriva dopo quella dello scorso aprile dei dispositivi installati lungo corso Potenza e in corso Orbassano.

Le telecamere

I primi tre dispositivi erano invece entrati in funzione, a metà gennaio 2025, in corso Vittorio Emanuele II. Nel mese successivo sono poi stati attivati anche i varchi di corso Rosselli e di largo Orbassano.

Mezzi più veloci

Il provvedimento ha già prodotto risultati significativi: sulle linee 2 (corso Potenza), 5 e 5b (corso Rosselli, largo Orbassano, strada del Portone), 9 e 68 (corso Vittorio Emanuele, nelle intersezioni con via Carlo Alberto, corso Re Umberto e corso Ferrucci) le telecamere di controllo, unita all'attivazione o al ripristino della priorità semaforica, ha portato a un miglioramento tra il 7% e il 9% della velocità commerciale dei mezzi nelle ore di punta.

Chi può passare

Oltre ai bus, sulla corsia riservata potranno passare: i taxi e gli Ncc, i veicoli delle forze dell'ordine, le ambulanze, i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti, i veicoli delle aziende impegnate nella manutenzione del suolo pubblico e degli impianti per l’effettuazione di interventi, i titolari di permesso CUDE, le moto e gli scooter, i veicoli appartenenti ad agenti diplomatici e consolari di carriera muniti di targa speciale di riconoscimento, oltre ai veicoli della Città e della Regione.