Racchette in classe: tutto pronto per il progetto sul tennis per le scuole

Questa mattina al Pala Gianni Asti, davanti a oltre 2.500 ragazze e ragazzi festanti delle scuole torinesi, il sindaco Stefano Lo Russo accompagnato dall’assessore allo Sport Domenico Carretta ha firmato il protocollo d’intesa per il “Piano pluriennale di orientamento sportivo e promozione del Tennis nelle Istituzioni scolastiche di Torino e della Città Metropolitana”.

L’accordo siglato con la Federazione Italiana Tennis, l’Ufficio scolastico regionale, la Regione Piemonte, il Comitato Paralimpico Piemonte, la Ferrero Commerciale Italia srl e la Soremartec Italia srl, prevede la realizzazione anche per i prossimi anni del progetto “Racchette in classe”, nell’ambito delle iniziative per le Nitto ATP Finals che Torino ospiterà fino al 2025.

In particolare, il Piano promuoverà la continuità tra l’educazione del corpo attraverso il movimento e il gioco e l’orientamento alla pratica sportiva del Tennis, del Padel e del Tennistavolo.

A “Racchette in classe” potranno partecipare gli studenti dai 6 ai 19 anni che avranno modo di cimentarsi in 8 lezioni per classe di tennis da svolgersi in orario scolastico più altre 7 in orario extra scolastico. Se l’impianto non fosse vicino alla scuola allora le 7 lezioni si potranno tenere all’interno della stessa. Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, oltre al tennis, potranno provare anche il padel.

Nel 2022 le scuole primarie torinesi che hanno aderito al progetto sono 45, con circa 12.000 bambine e bambini partecipanti, mentre per quanto riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado sono 23 con circa 3.000 studenti. Sono 14 i circoli di tennis e padel che hanno “adottato” una o più scuole.