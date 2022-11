Sport e solidarietà, Settimo Torinese si attiva per sostenere il progetto Ucraina di Casa Ugi [FOTO]

Una giornata di sport e solidarietà a Settimo Torinese, in particolare presso i campi sportivi del Top Five. Un'iniziativa per abbinare l'attività fisica alla beneficenza, per aiutare chi è meno fortunato. Una struttura che abbina al tradizionale calcio anche l'attività sportiva in piscina e l'emergente disciplina del padel.



"Da tre anni seguiamo Casa Ugi con iniziative a tutela dei ragazzi in cura al Regina Margherita - racconta Lorena Rubiolo, presidente dell'associazione Mattia Mantovan (intitolato a un ragazzo deceduto in un incidente stradale 4 anni fa, ndr) - e i proventi di oggi vanno tutti al progetto Ucraina, che si occupa di accogliere i bambini e le famiglie in difficoltà e malati presso la Casa dove si fa accoglienza, in collaborazione anche con Sermig e Casa Oz".