Compra del crack sulla passerella del Lingotto: nei guai un 52enne della provincia di Cuneo

Un uomo di 52 anni, originario del Cuneese, è stato denunciato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione Lingotto: i militari lo hanno sorpreso sulla passerella pedonale della stazione ferroviaria lingotto mentre acquistava del crack.



L’uomo ha opposto una certa resistenza al controllo e per questa ragione è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso delle ricerche dello spacciatore (che ha tentato la fuga a piedi) è stato fermato e denunciato un ventiduenne di origine africana, controllato in una sala scommesse di via Nizza e trovato senza permesso di soggiorno sul territorio nazionale.