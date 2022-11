Restructura, Tronzano: "Un’opportunità colta da molte aziende del territorio”

Sono 46 e 38 le aziende artigiane piemontesi che beneficiando dei fondi regionali dedicati al sistema fieristico artigianale (138.000 euro) parteciperanno a due kermesse importanti come Restructura e Artigiano in fiera. La prima manifestazione si tiene al lingotto in questo week end ed è dedicata all’edilizia e alla ristrutturazione. La seconda è la grande fiera dell’artigianato che, nei primi giorni di dicembre, ha luogo come di consueto nei padiglioni fieristici di Milano e vede una grandissima partecipazione di pubblico deliziata dalla qualità dei manufatti che vengono li esposti.

Un’opportunità colta da molte aziende artigiane del territorio che permette di promuovere la propria attività – commenta l’Assessore all’Artigianato Andrea Tronzano – e di condividere la propria arte e la propria manualità in manifestazioni fieristiche di grande impatto. Come già abbiamo avuto modo di verificare nelle edizioni precedenti i prodotti piemontesi incontrano il gusto dei numerosi visitatori di queste kermesse e aiutare queste attività ad allargare il proprio bacino di utenza è un giusto stimolo per favorirne diffusione e produzione”.

Restructura 17/19 novembre

46 le aziende interessate così suddivise per provincia (2 Asti, 1 Biella, 10 Cuneo, 1 Novara, 31 Torino, 1 Vercelli) per un impegno totale pari a 69.000 euro

Partecipanti: Sabbiature Fausone, Artium Officina di Luca Alessio, Artistico di Longo Carmine, Romano Geom. Corrado, Tappezzerie Druetta Sas, Sarotto Group Sas, Aircar Srl, Finiture naturali di Danilo Dianti, Acquasana di Orusa Enrico, Rosso F.lli Snc di Rosso Paolo, Fab Impianti di Sferlazza Fabio, Ditta Foglio Flavio, Barbi Lavorazioni Stradali, DO.SE Srl, Soluzioni Ecocreative Srl, Duegi Srl, Im El Osasio, Quo Vadis di Del carlo, Edil Gia.Fra di Mariello Antonio, Bonansea Sas, Piemonteco Srl, R.IC.T. Tauro Srl, Consorzio San Luca, Varetto Michelangelo, Athena Art di Longhitano, Reale Restauri, First Service di Luca Porro, Dianti Flavio Giuseppe, Elettro Design, D.L. Palchetti, termoidraulica P.V. di Porcelli Vito, Ditta Breuza Mattia, Al Girasole di Casa Debora, Il quadrifoglio di Bertazzoni Stefano, Euro-finestra Sas, Co.Fer di Ruggeri Luca, Giudice Scale di Luca Giudice, Dima Srl, Il Restauro di Ortolani, Cm Vision di Laracca Carlo, Tornicelli Renato, Ocra Rossa Snc, Estatenda Sas di Nesta Jolanda, Artelegno Snc, di Cassani Umberto e Zanino Andrea

Artigiano in fiera Milano 3/11 dicembre

38 le aziende interessate così suddivise per provincia (2 Alessandria, 1 Asti, 2 Biella, 9 Cuneo, 8 Novara, 10 Torino, 2 Verbania, 3 Vercelli) per un impegno totale pari a 69.904 euro

Partecipanti: Solinda Pelle di Stefania Gabai, Mc Resine di Cadoni Mattia, Perlino dal 1953, Az Contemporary Jewels di Zanierato Andrea, Jeb SAS di Baù Chiara, Bramardi di Beccaria Franco, specialità dolciarie Martini srl, Etica-estetica di Mancini Matteo, Idea Home di Minardi Barbara, Chiappella Srl, Gioielart di Langianese Paolo, Balume di Balangero Daniele, Ceramiche luce e natura di Gondolo Roberto, Valform Srl, Marc Sas di Milan Anna Maria, Fontana Renato di Magistris Lucia e Stefano Fontana, Salumificio Dessilani Antonio, Calze Sabas di Sacchi Carlo e Guido, BP di Proverbio Barbara, Edelart di Benetello Enrica, Maglificio A2G di Goglio Anna, Que Rico Italian Pet Food di Sigalone Federico, Flor Art di Sallen Piera, Toty Bags di Aguiari Carlotta, Radon Wioletta, Birrificio Artigianale Abba Srl, Turingianduia di Appendino Davide, Elleciti Sas di Laura Prastaro, Cactus Art Prints di Ricca Giovanna, Trizia di Zago Patrizia, Gallina Stefania, Bongiovanni Nicolas, Cabalà Paola, i Matti Snc, Mc Siviero Srl, Fritlex design giovane di Alex Gavazza, l’Onorato Pollo di Alberto Pollo, Officina Cosmetica Antichi ricordi