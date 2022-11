CinemaTeatro Gobetti di San Mauro, gli studenti del Liceo Musicale Newton di Chivasso aprono la stagione concertistica

Inaugura oggi, domenica 20 novembre, la stagione concertistica del CinemaTeatro Gobetti di San Mauro.

L'apertura avrà per protagonisti gli studenti di terza e quarta del Liceo Musicale Newton di Chivasso in varie formazioni da camera, dal solista agli ensemble, che rappresenteranno così tutti gli strumenti musicali compresi nell’offerta formativa. Il concerto, "Dal Barocco ai giorni nostri", è per appassionati di musica classica: brani di Bach e Piazzolla, Beethoven e Maurer, Dyens, Montana e Monk. L'appuntamento è per le ore 16, l'ingresso è a offerta libera.

Nato dalla sinergia con il territorio, e fortemente voluto dal Liceo, l'evento avrà altri tre appuntamenti: il 21 dicembre alle 21; il 15 gennaio 2023 alle 11 e l'8 marzo 2023 di nuovo alle 21.