Il 27 novembre cena benefica di Cna Impresa Donna

“Diamo voce al silenzio” un evento organizzato e promosso da Cna Impresa Donna Piemonte; un abbraccio collettivo, un invito a fermarsi, ascoltare e tendere la mano a tutte le donne vittime di violenza. Con il sostegno del Telefono Rosa Piemonte Cna Impresa Donna è lieta di accogliervi giovedì 27 novembre alle ore 19 presso il Ristorante Savoy di Piazza Savoia 6 a Torino, per una cena benefica che nasce dal desiderio di trasformare una serata in un gesto concreto di vicinanza verso tutte le donne che vivono, spesso nell’ombra, situazioni di paura, fragilità, ingiustizia e purtroppo violenza.

In un mondo in cui il silenzio può diventare una prigione, questa iniziativa vuole accendere una luce: una luce fatta di attenzione, solidarietà e presenza. Telefono Rosa Piemonte è ogni giorno una voce che conforta e sostiene.

“Diamo voce al silenzio” sarà un momento di condivisione autentica, in cui emozione e impegno cammineranno insieme. Un invito per comprendere appieno che ognuno con un piccolo gesto può fare la differenza. Una serata che unisce sensibilità, e solidarietà per un tema purtroppo ancora di grande attualità .

Per partecipare alla cena benefica basterà registrarsi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHERbfYhmlGone1_1hMHNP8-wsTF2w_UmkQ1RyWN98TakqzA/viewform?pli=1

Un gesto semplice, che può trasformarsi in un grande aiuto.