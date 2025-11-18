Operazione Santa Maradona: il bilancio finale è di 80mila euro per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Con la consegna del secondo assegno da 30mila euro — che vanno ad aggiungersi ai 50mila già donati, per un totale di 80mila euro — arriva a compimento l’operazione “Santa Maradona”. L'iniziativa è legata all'idea di pubblicare la sceneggiatura del film, in partnership con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, contando sull’affetto dei fans. "Non immaginavamo neanche lontanamente il successo dell’iniziativa e l’ondata di affetto che la ha avvolta - dicono gli organizzatori -. Siamo partiti con il libro, appunto, realizzato con la collaborazione dell’agenzia letteraria Book on a Tree di Pierdomenico Baccalario di Torino e con la cura dello stampatore Gianandrea Redaelli, e con il sostegno fondamentale di Rai Cinema e di Lucky Red, detentori dei diritti del film che hanno concesso gratuitamente l’autorizzazione a pubblicare la sceneggiatura originale del film corredata da bellissime fotografie di scena e da molti materiali d’archivio. Gli appassionati hanno risposto superando ogni aspettativa, esaurendo la tiratura del volume in edizione numerata ed autografata, corredata da preziosi contributi di amici e membri del cast del film: Stefano Accorsi, Anita Caprioli,

Mandala Tayde, Luca Bianchini, Willie Peyote, Samuele e Max Casacci dei Subsonica, tra gli altri".



Ma da cosa bella nasce cosa bella e si sono aggiunti altri "alleati": la Casa d’Aste Sant’Agostino, che ha curato un’asta di memorabilia del film nel corso di una straordinaria serata al Cinema Massimo

di Torino. Alberto Marchetti, maestro gelatiere, che ha creato il gelato al gusto “Santa Maradona”, che è stato in vendita nelle sue gelaterie per tutta l’estate e gli amici del locale “Pastis” di Torino, che hanno ospitato la festa di fine proiezione del film contribuendo così a far crescere la donazione a sostegno delle attività di cura e ricerca dell’Istituto di Candiolo - IRCCS. Andrea Mazzola, che con la sua azienda “Spritz” di Ivrea ha disegnato una linea di merchandising del film (maglie, borse e felpe) di grande successo. E ancora la libreria Luxemburg di Torino, che ha organizzato la presentazione del libro. E pure la Città di Torino, che ha regalato una notte con la Mole Antonelliana sulla quale era proiettata un’immagine del film, per comunicare al meglio l’operazione e ricordare con affetto il compianto Libero De Rienzo.



“La storia di Santa Maradona ci ricorda che la generosità può nascere anche dalle passioni che uniscono le persone: una storia emozionante che si trasforma in un progetto unico, un film capace di restare nel cuore di tante persone, un’idea che diventa azione”, ha sottolineato Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. “Sono grata a Marco Ponti e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto con entusiasmo, contribuendo concretamente alla nostra missione di dare una speranza in più a chi combatte contro il cancro. I fondi raccolti dall’iniziativa, che sosteranno le attività di cura e ricerca oncologica dell’Istituto di Candiolo - IRCCS, testimoniano un affetto che va oltre ogni aspettativa e ci spingono a guardare al futuro con ancora maggiore determinazione, verso nuovi traguardi per i nostri pazienti. Con lo stesso spirito ci avviciniamo al 2026, un anno di importanti ricorrenze: i 40 anni della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e i 25 anni di Santa Maradona, che ci auguriamo di festeggiare con rinnovata energia e con la stessa passione che ha animato questa iniziativa”.



“Non serve a nulla avere una buona storia se non hai poi qualcuno a cui raccontarla” commenta infine Marco Ponti “e proprio per questo sono felice della relazione di amicizia e di fiducia che si è creata con Candiolo e con tutti i miei compagni di viaggio. Confido che questa nostra piccola avventura possa essere di ispirazione per altri, più in gamba di noi, che potranno inventarsi qualcosa per sostenere la ricerca scientifica, i ricercatori e tutto il personale che qui abbiamo visto raggiungere livelli di vera eccellenza. Insomma, possiamo dire ‘missione compiuta’ e oggi, dopo la splendida vittoria alle ATP Finals di Jannik Sinner — amico di Candiolo ormai da anni — con un pizzico di orgoglio ce ne torniamo a casa con la consapevolezza che un paio di ‘ace’ li abbiamo piazzati anche noi”.