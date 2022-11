Domenica 27 novembre: tutto pronto per la nona edizione del Campionato nazionale di Battuta al Coltello a Trinità nel cuneese

I macellai partecipanti, provenienti da varie regioni d’Italia, saranno protagonisti di sfide dall'alto profilo tecnico e gastronomico, durante le quali dovranno creare prelibate proposte di battuta di Fassone di Razza Piemontese, che il pubblico avrà la possibilità di degustare durante il pranzo.

Fra le novità più attese anche il nuovo premio giornalistico promosso da "Traveleat" la testata dedicata all’enogastronomia del gruppo editoriale Morenews, guidato da Enrico Anghilante. Il premio è dedicato alla comunicazione food e sarà assegnato su indicazione di una giuria composta da giornalisti e critici gastronomici presieduta dal direttore di Traveleat, il giornalista Claudio Porchia.

Ai primi 3 classificati sarà consegnato in premio un buono del valore di 1.000 Euro per il primo, 500 e 300 euro per il secondo e terzo, da utilizzare, per la propria promozione, nei canali del circuito MoreNews.

Il segreto del successo di un prodotto food dipende da diversi fattori: qualità della materia prima, preparazione e servizio sono fondamentali, ma anche la comunicazione ha un ruolo importante. Ecco perché Traveleat ha deciso di premiarlo. Guardare un macellaio mentre batte la carne col coltello è sempre uno spettacolo. Sopra lo stesso denominatore, che è la carne del Fassone di Razza Piemontese, si confronteranno i concorrenti della gara di battuta al coltello che ormai ogni anno si celebra a Trinità in questo periodo.

L’appuntamento di quest’anno è per il 27 novembre, presso la palestra comunale, dove i migliori macellai provenienti da tutta Italia si sottoporranno al giudizio del cronometro, per la rapidità con cui avranno portano a termine il lavoro, e della giuria di assaggiatori, per la fantasia che avranno espresso nel condimento e nella presentazione del piatto. Condotta da Dario Perucca e Renata Cantamessa, la manifestazione si aprirà alle 9,15 con il cimento dei concorrenti.

Quest'anno in programma anche uno show cooking a cura dei “Discepoli di Escoffier” delegazione Piemonte - Valle d'Aosta ed un'interessante presentazione de "La Battuta cruda sì, ma nuda o vestita?" a cura di Francesca Santin.

La mattinata si chiuderà con il pranzo organizzato dalla proloco di Trinità in cui si degusteranno le diverse preparazioni realizzate dai concorrenti.