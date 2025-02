Lavori ai binari del tram: giovedì notte otto linee Gtt cambiano percorso

Linee 72 - 72/.

Direzione via Bertola: da via Cernaia deviata in piazza Solferino dove effettua capolinea provvisorio dopo via Meucci presso la fermata n. 1293 di fronte ai capolinea delle linee 14 e 63.

Direzione corso Machiavelli (Venaria): dal capolinea provvisorio di piazza Solferino prosegue ed effettua inversione di marcia all’altezza di via Gandolfo, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.